13-01-2018 21:20

Primeiros resultados colocam Rui Rio à frente de Pedro Santana Lopes

Conhecidos os primeiros resultados a nível nacional, Rui Rio lidera a corrida à liderança do PSD. No distrito de Braga, Rui Rio conseguiu 2.252 votos contra 2.183 de Pedro Santana Lopes. No distrito de Aveiro, o antigo autarca do Porto também venceu, com mais um milhar de votos do que o seu o oponente - 2.782 contra 1.685. No distrito de Coimbra, Santana conquistou a vitória com 780 votos contra 762 de Rio. O resultado final no distrito de Santarém deu a vitória a Rui Rio (812 contra 550), tal como a distrital do Algarve (573 contra 494) e a de Viana do Castelo (1.110 contra 556 de Santana). No distrito de Viseu, também venceu Rui Rio, com mais 421 votos que o ex-provedor da Misericórdia de Lisboa. Entre os resultados já apurados, estão concelhias como Valongo (197 Rio, 172 Santana) ou Lamego (R55, S55). Em Famalicão (111 contra 61) e na Figueira da Foz (142 contra 49) a vantagem sorriu a Pedro Santana Lopes. De acordo com o JN, segundo fonte do PSD, Santana obteve 14 votos, contra quatro de Rio, em Bruxelas, e garantiu o triunfo em Macau, mas sem números para adiantar.