13-01-2018 20:55

Sporting da Covilhã arrecada vitória contra Sporting B

O Sporting da Covilhã venceu hoje o Sporting B (1-0) em jogo da 20.ª jornada da II liga de futebol, que decorreu em Alcochete. Esta é a terceira vitória consecutiva e os serranos ocupam agora o sétimo posto, com 30 pontos. No domingo, o Sporting da Covilhã joga em casa com o Santa Clara.