13-01-2018 20:19

Conselho Geral da UBI aprova Plano de Atividades e Orçamento

O Plano de Atividades e Orçamento da UBI para 2018 foi aprovado na reunião do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior (CG-UBI), que se realizou na sexta-feira. Ao longo deste ano, a UBI vai continuar a apostar em oferecer aos seus estudantes as melhores condições de estudo e na captação de alunos – nacionais e internacionais –, em paralelo com a contenção de custos, originada pelo crónico subfinanciamento da instituição em termos de Orçamento do Estado.