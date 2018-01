13-01-2018 13:26

Plano distrital para situações de neve e gelo em consulta pública

O Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da Guarda informa que está a decorrer até 18 de janeiro a fase de consulta pública das componentes não-reservadas do Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para Situações de Neve e Gelo no distrito da Guarda. O documento está disponível em www.prociv.pt, sendo que todas as observações ou contributos considerados pertinentes deverão ser enviados para cdos.guarda@prociv.pt até ao último dia da consulta pública.