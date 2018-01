13-01-2018 12:19

Exposição sobre Associação Desportiva de Fornos no CIHAFA

O Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica de Fornos de Algodres (CIHAFA) acolhe, até dia 31, uma exposição sobre a Associação Desportiva de Fornos de Algodres, que foi fundada em 1970. A exposição, que surge no âmbito do ciclo intitulado “Uma ideia é um feito de associação”, dirigida às coletividades daquele concelho do distrito da Guarda, dá a conhecer ao público a colectividade que sempre competiu nos campeonatos da Associação de Futebol da Guarda e já participou na 3.ª Divisão Nacional (hoje Campeonato de Portugal). Segundo o CIHAFA, a mostra pode ser visitada todos os dias das 10 às 13 e das 14 às 17 horas.