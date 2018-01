13-01-2018 11:14

Lagarada da AJTG acontece hoje na Bendada

A Associação de Jogos Tradicionais da Guarda (AJTG) promove hoje mais uma edição da “Tiborna – Lagarada da AJTG”, que decorre na aldeia da Bendada (Sabugal). Para além da mostra do lagar a funcionar ainda um pouco à moda antiga e da gastronomia que lhe é subjacente, a atividade pretende dinamizar os jogos tradicionais que fazem parte da cultura da região e dar a conhecer o património existente nesta aldeia. À semelhança do ano anterior, estará presente a Asociación Cultural La Tanguilla, de Aranda de Duero, bem como coletividades de outras regiões de Espanha que complementarão a jornada com demonstrações dos seus jogos tradicionais.