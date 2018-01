13-01-2018 10:42

António Machado é o novo presidente da Associação Territórios do Côa

O presidente da Câmara Municipal de Almeida, António Machado, é o novo presidente da Associação de Desenvolvimento Regional - Territórios do Côa, com sede em Almeida. A lista proposta pelo autarca de Almeida, para o mandato de 2017 - 2021, foi aprovada por unanimidade em reunião de Assembleia Geral. A Territórios do Côa integra dez municípios da região de influência do Vale do Côa: Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Mêda, Mogadouro, Pinhel, Sabugal, Torre de Moncorvo, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.