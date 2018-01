12-01-2018 16:37

A eletrónica de Surma n’A Moagem

A música eletrónica está de regresso hoje à noite (22h30) ao palco d´A Moagem, no Fundão, ao som de Surma, um projeto de Débora Umbelino, artista portuguesa em ascensão no universo da música independente.

Por entre os loops e os samples das suas composições, o seu alter-ego Surma revela uma palete de sons colorida e envolvente que conquista o ouvido e transporta o público para paisagens sónicas exóticas. A sua música explora o cruzamento de múltiplos géneros e faz da eletrónica a sua barca, mas não coloca de parte reinvenções e experiências com os sintetizadores. O concerto está inserido no ciclo “Sons à Sexta”, que se dedica a divulgar as bandas e os projetos nacionais em destaque no atual panorama musical português, numa organização do município do Fundão em parceria com a rádio Antena 3.