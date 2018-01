11-01-2018 18:07

Projeto “Habilitar” leva enfermeiros de reabilitação a casa dos doentes na Guarda

A primeira visita domiciliária de reabilitação do serviço de Ortopedia do Hospital Sousa Martins, na Guarda, no âmbito do projeto “Habilitar”, decorreu na passada sexta-feira.

Trata-se de uma ação dinamizada pela Enfermagem de Reabilitação que foi implementada naquele serviço desde 1 de janeiro de 2016, tendo já beneficiado até ao momento 262 doentes. O projeto contempla uma abordagem pré e pós-operatória dos doentes propostos para colocação de Prótese Total do Joelho (PTJ) e Prótese Total da Anca (PTA) em contexto de cirurgia programada.

De acordo com a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, esta fase do “Habilitar” é «a primeira abordagem em contexto domiciliário, permitindo a verificação in loco das condições físicas/barreiras existentes e novas adaptações necessárias aquando do seu regresso».

Nestas visitas a equipa de enfermagem pretende também conhecer as condições sociais do doente para eventual ligação ao Serviço Social e distribui o “Manual de Acolhimento do Doente ao Serviço”. São ainda prestadas informações e sugestões sobre alguns equipamentos e auxiliares de marcha que os doentes poderão necessitar.

«Acredita-se que esta abordagem é efetivamente diferenciadora, contribuindo para uma recuperação funcional do doente mais rápida, efetiva, com maior segurança em contexto domiciliário, pretendendo-se também a redução da demora média de internamento, assegurando concomitantemente a redução de custos associados aos cuidados de saúde, tendo sempre como premissa, a prestação de cuidados com qualidade», refere a ULS em comunicado.