11-01-2018 12:02

Mais de 1,1 milhões de euros para valorizar Aldeias Históricas

A rede de Aldeias Históricas vai receber um financiamento global de mais de 1,1 milhões de euros, no âmbito do Programa Valorizar, para a construção de abrigos para os caminhantes, valorização da gastronomia, novos painéis interpretativos e implementação de redes wi-fi «de qualidade» em cada uma das doze localidades com este estatuto. Esta candidatura, denominada “Aldeias Históricas de Portugal - Smart Lands”, tem um valor total de cerca de 743 mil euros e garantiu um apoio de 650 mil euros, enquanto o projeto “Experience Aldeias Históricas de Portugal” teve um montante aprovado de mais de 443 mil euros para valorizar os produtos endógenos na área da gastronomia e do agroalimentar local. Pretende-se ainda atuar no domínio do desenvolvimento de trilhos cicláveis e pedestres entre as doze aldeias dispersas por dez concelhos do interior, criando espaços de suporte aos turistas na modalidade de “cycling & walking”. Os contratos foram assinados na passada quinta-feira, em Monsanto, na presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. Estes apoios vão ser aplicados em Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso. Com sede em Belmonte, a Aldeias Históricas de Portugal é uma associação que tem como objetivo promover o desenvolvimento turístico desta rede de localidades.