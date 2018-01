10-01-2018 16:53

Mário Patrão teve alta e já regressou a casa

O piloto Mário Patrão encontrava-se internado, no Hospital de São Teotónio, em Viseu, depois de, na tarde de 31 de dezembro, ter dado entrada no Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Seia, com uma forte dor abdominal. Transferido para Viseu foi-lhe diagnosticada uma perfuração no intestino, tendo sido submetido a uma intervenção cirúrgica, na qual lhe foi extraído o apêndice. O piloto contava viajar no dia 1 de janeiro para Lima para participar pela sexta vez no Rali Dakar, no qual iria integrar a equipa oficial da KTM. «Já estou em casa. Agradeço a todos os profissionais do Hospital São Teotónio pelos cuidados que me prestaram. Agradeço a todos as muitas mensagens de apoio. Prometo voltar em breve, com mais força e com a mesma garra», refere Mário Patrão em comunicado.