10-01-2018 10:19

Guarda sob aviso amarelo devido à queda de neve

O distrito da Guarda é um dos seis distritos que estão hoje e na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve acima da cota de 800 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De acordo com o Instituto, os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo entre as 9 horas de hoje e as 12 horas de quinta-feira.