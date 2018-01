09-01-2018 16:14

Autarquias da Cova da Beira com novos sistemas de climatização

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) anunciou hoje que vão ser instalados nas autarquias associadas novos sistemas de climatização de classe energética A+ ou superior para reduzir os custos energéticos. A associação especifica que o custo total da intervenção é de 403.952 euros, sendo que já foi apresentada uma candidatura à medida tangível "BCEM - Bombas de Calor em Edifícios Municipais", enquadrada no Plano de Promoção da Eficiência no Consumo 2017-2018. «Esta candidatura tem por objetivo a melhoria da eficiência energética através da substituição dos obsoletos equipamentos de climatização por bombas de calor nos edifícios e infraestruturas municipais, contribuindo para a melhoria das condições de conforto dos utentes nos locais das intervenções», aponta a AMCB, acrescentando que esta ação permitirá «a economia de 1.549.225 kWh/ano, equivalentes a custos evitados de fornecimento de energia elétrica de 169.795 euros» Além disso, a valorização económica das emissões de CO2 evitadas é de 13.633 euros. A AMCB abrange os municípios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Trancoso.