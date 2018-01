08-01-2018 10:01

Padaria do Mileu vence concurso de montras de Natal na Guarda

A Padaria do Mileu, na Guarda, venceu o concurso de montras de Natal promovido pela autarquia.

A iniciativa envolveu mais de três dezenas de estabelecimentos comerciais da cidade mais alta, cujas decorações foram avaliadas numa votação online e por um júri.

Depois da Padaria do Mileu, o segundo classificado foi a Artwood-Serra Centro e a Farmácia Rego terminou no terceiro lugar. A montra vencedora foi galardoada com um prémio de mil euros.