07-01-2018 22:21

Triunfo em Penafiel permite subida do Sp. Covilhã ao 10º lugar

O Sporting da Covilhã impôs este domingo a primeira derrota caseira da temporada ao candidato Penafiel, graças a um golo solitário de Fatai e a uma grande exibição do seu guarda-redes, na 19.ª jornada da 2.ª Liga. O golo dos serranos aconteceu aos sete minutos.

Com este resultado, o Covilhã subiu ao 10.º lugar, com 27 pontos, enquanto o Penafiel manteve os 30 pontos e caiu para sexto lugar, desperdiçando a oportunidade de se colar a Académica e Académico de Viseu, ambos com 33 e em posição de subida.