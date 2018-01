07-01-2018 14:09

Campeonatos regressam hoje

As equipas da região voltam a entrar em jogo hoje nas diferentes provas nacionais e distritais.

Na IIª Liga, o Sp. Covilhã, 11º classificado, desloca-se ao campo do Penafiel na 19ª jornada. Na série C do Campeonato de Portugal o Fornos de Algodres, último classificado, recebe o Sertanense para a 15ª jornada da competição. Já nos Distritais da Guarda disputa-se 12ª jornada da Iª Divisão com as partidas Figueirense-Aguiar Beira, Trancoso-Gouveia, Sp. Mêda-Estrela Almeida, Soito-Manteigas, São Romão-Sp. Sabugal, Vilanovenses-Vila Franca das Naves. No domingo joga-se ainda o dérbi do concelho da Guarda entre o Vila Cortês do Mondego e a Guarda Unida Desportiva. Na IIª Divisão o campeonato regressa com os jogos Pala-Freixo de Numão, ADC Castelos-Paços da Serra, Casal Cinza-Sp. Celoricense e um escaldante Foz Côa-Sp. Vilar Formoso, alusivos à sexta jornada.