07-01-2018 09:33

David Rodrigues na Maratona BTT de Belmonte

Decorre este domingo a a 2ª edição da Maratona de BTT organizada pela Casa do Benfica em Belmonte. A prova contará com a presença de David Rodrigues, ciclista da Rádio Popular/Boavista.

David Rodrigues arrecadou no ano passado o prémio de melhor trepador ao atingir o “King of de Mountain”, no topo com mais altitude da Maratona de BTT de Belmonte.

No domingo, David Rodrigues irá casar o número de dorsal com a data da prova, ao correr com o número sete na placa da sua bicicleta.

A prova tem inicio marcado para as 10 horas e os participantes irão percorrer uma distância de cerca de 40 quilómetros no caso de meia-maratona e de 70 quilómetros na opçãp de maratona.