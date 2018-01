06-01-2018 19:26

Coletividades cantam janeiras no Guarda

Cantam-se hoje, Dia de Reis, as tradicionais janeiras pelas colectividades do concelho da Guarda no Teatro Municipal.

Cerca de trezentas pessoas, de vinte associações, vão subir ao palco do grande auditório, sob a orientação musical de César Prata. O espetáculo marca o encerramento da programação de Natal da autarquia e na ocasião será também entregue o prémio de 1.000 euros à melhor montra de Natal 2017. Segundo a tradição, o canto das janeiras significava pedir aos mais abastados que partilhassem um pouco da sua riqueza com os mais pobres.