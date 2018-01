06-01-2018 16:38

Américo Rodrigues lança “Parlatório”

“Parlatório” é o novo disco de poesia sonora de Américo Rodrigues, que será apresentado no dia 13 em Coimbra (Salão Brazil), pelo antropólogo e doutorando em Materialidades da Literatura Nuno Miguel Neves. A sessão é promovida pelo Serviço Educativo do Jazz ao Centro Clube.



O trabalho baseia-se em conversas com sete reclusos do Estabelecimento Prisional da Guarda mas não é um disco documental. São «histórias de roubos, tráficos, burlas, assaltos, dependências, traições, violências, mortes. Vidas. A partir desse material de base concebi uma peça de poesia sonora que cruza a minha vocalidade (gritos, sussurros, choros, línguas inexistentes, ruídos bucais, cantos de inspiração étnica, estalidos com a língua, terrorismo fonético, etc.) com a leitura dos apontamentos da conversa com aqueles reclusos (leitura branca, interpretação teatral, enganos, hesitações, alteração de velocidade, silêncios, amálgamas, etc.)», adianta o autor. O disco foi feito em parceria com José Neves (dramaturgia do som e montagem) e com a colaboração de Nuno Veiga (sound designer), César Prata (gravação) e Tiago Rodrigues (desenho gráfico). A edição é da Bosq-íman:os records. Depois de Coimbra, o disco será apresentado na Galeria ZDB (Lisboa).