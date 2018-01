06-01-2018 13:52

Concerto de Reis solidário em Celorico da Beira

O Centro Cultural de Celorico da Beira vai acolher hoje, pelas 21:30, um Concerto de Reis Solidário, que conta com a participação de todos os grupos musicais do concelho e de alguns cantores amadores.

«Pretende-se com este evento comemorar e celebrar este dia [de Reis] que marca o fim da época natalícia e, ao mesmo tempo, dar as boas vindas a um novo ano, num ambiente de comunhão e [de] solidariedade, abrangendo todos os participantes e espetadores, seguindo a boa estrela da tolerância, compreensão, paz e harmonia entre todos», refere o município de Celorico da Beira.

A autarquia adianta que o valor dos bilhetes vendidos será sorteado, durante o espetáculo, a favor de uma instituição particular de solidariedade social do concelho.