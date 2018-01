05-01-2018 22:10

Nuno Laginhas quer «novo ciclo» no PS da Guarda

Nuno Laginhas é o segundo candidato à concelhia do PS da Guarda.

O militante disse hoje que quer «procurar no interior do partido respostas para um novo ciclo» e compromete-se a «valorizar» o militante. «É preciso recuperar o orgulho do PS na Guarda», disse Nuno Laginhas, cujo mandatário é Abílio Curto.

O histórico socialista sublinhou que o partido precisa de «voltar a ter coragem para desmascarar quem está no poder», na Câmara.