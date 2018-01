05-01-2018 18:55

“Rompe Pernas” corre-se hoje

Realiza-se hoje, na Covilhã, a 11ª edição corrida noturna “Rompe Pernas”, especial Ano Novo/Dia dos Reis, numa organização do Estrela Campo da Aviação FC.

Trata-se de um treino convívio de atletismo, em formato “urban trail”, com dois percursos de, aproximadamente, 10 (corrida) e 8 quilómetros (caminhada) pelas ruas, escadarias, subidas e descidas, funiculares, pontes, entre outros lugares, da cidade. A partida será dada pelas 21h15 (corrida) no Pelourinho (frente à Câmara), enquanto a caminhada inicia-se quinze minutos antes no mesmo local.