05-01-2018 18:26

Neve fecha mais estradas na Serra da Estrela

Há mais estradas fechadas ao trânsito na Serra da Estrela devido à queda de neve.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda adiantou que, além dos cortes efetuados durante a manhã (Piornos-Torre-Lagoa Comprida), já não se pode circular entre a Lagoa Comprida e a Portela do Arão e Lagoa Comprida para o Sabugueiro.

Segundo o CDOS da Guarda, não há previsão para reabertura dos troços rodoviários que estão encerrados na Serra da Estrela. As previsões indicam queda de neve para cotas mais baixas esta noite e no sábado.