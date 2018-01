05-01-2018 15:29

Homem constituído arguido em Seia por ameaçar divulgar vídeos de cariz sexual de ex-companheira

A GNR de Seia apreendeu diverso material informático «suscetível de conter vídeos de cariz sexual» na localidade de Quintela, naquele concelho, no âmbito de um crime de violência doméstica.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o inquérito decorre desde setembro, após a vítima, de 32 anos, ter apresentado queixa por agressões contra o ex-companheiro, de 46 anos. O suspeito, entretanto constituído arguido, terá ameaçado a mulher «com a divulgação de vídeos de caráter sexual que gravou enquanto viviam juntos», refere a GNR.

As autoridades efetuaram ontem uma busca domiciliária, tendo apreendido diverso material informático que continha as gravações utilizadas como ameaça. O indivíduo, com antecedentes criminais por violência doméstica, ficou sujeito a termo de identidade e residência.