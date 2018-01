05-01-2018 14:53

Julgamento de Pedro Dias prossegue em fevereiro

O julgamento de Pedro Dias, que está acusado de vários crimes cometidos em outubro de 2016, entre os quais três homicídios, deverá prosseguir a 15 e 16 de fevereiro, com declarações do arguido e alegações finais.

Logo no primeiro dia de julgamento, a 3 de novembro de 2017, a advogada Mónica Quintela disse que Pedro Dias iria falar. Com a produção de prova no final, era aguardado que tal acontecesse hoje. No entanto, segundo o juiz presidente, não se encontra ainda concluído o relatório social do arguido e faltam perícias pedidas para verificar as incapacidades com que ficou o militar da GNR que sobreviveu, António Ferreira.

«O julgamento vai continuar nos próximos dias 15 e 16 de fevereiro, com as declarações do arguido e as alegações finais do Ministério Público, assistentes e defesa», disse Mónica Quintela aos jornalistas, no final da sessão de hoje, que terminou ainda durante a manhã.