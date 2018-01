04-01-2018 11:35

Portagens aumentam 1,4 por cento nalguns lanços da A23

Os preços das portagens na A23 aumentaram 1,4 por cento no primeiro dia de 2018, tendo em conta a aplicação do Índice de Preços no Consumidor (IPC).

Na região, a medida terá efeitos nos lanços Alcaria-Covilhã Sul, Covilhã Sul-Covilhã Norte, Covilhã Norte-Belmonte Sul, Belmonte Sul-Belmonte Norte, Belmonte Norte-Benespera, Benespera-Guarda e Guarda-Pinhel, de acordo com informação da Globalvia. Em todos estes troços de autoestrada a subida no preço foi de 0,05 cêntimos: nos lanços Alcaria-Covilhã Sul e Covilhã Sul-Covilhã Norte o aumento foi para a classe 4, mantendo-se as restantes inalteradas. Nos troços Covilhã Norte-Belmonte Sul e Belmonte Sul-Belmonte Norte houve uma subida de 0,05 cêntimos nas classes 1 e 2. Já nos lanços Belmonte Norte-Benespera, Benespera-Guarda e Guarda-Pinhel o aumento é apenas para a classe 4. Em 2017 as portagens nas autoestradas aumentaram 0,84 por cento, depois de uma subida de 0,62 por cento em 2016.