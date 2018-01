04-01-2018 10:55

"Incêndios" eleita a Palavra do Ano pelos portugueses

"Incêndios" é a Palavra do Ano 2017. O processo de votação, promovido pela Porto Editora, terminou a 31 de dezembro e o resultado foi conhecido esta quinta-feira, numa cerimónia na Biblioteca Municipal Ary dos Santos, em Sacavém (Loures).

Segundo os responsáveis pelo concurso, estavam na corrida os vocábulos “afeto", "floresta", "vencedor" e "crescimento". A eleição da Palavra do Ano vai na nona edição. As palavras eleitas nos anos anteriores foram "esmiuçar" (2009), "vuvuzela" (2010), "austeridade" (2011), "entroikado" (2012), "bombeiro" (2013), "corrupção" (2014), "refugiado" (2015) e "gerigonça" (2016).