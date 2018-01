03-01-2018 17:17

Coficab lança concurso de ideias para projeto da nova fábrica

A Coficab decidiu lançar um concurso de ideias para o projeto da nova fábrica da empresa na Guarda.

A unidade vai ser construída na Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial (PLIE) e produzirá exclusivamente cabos para os veículos de condução autónoma e para suportar as novas tecnologias associadas à conectividade total dos veículos. Está prevista a criação de 130 postos de trabalho. O projeto terá 12 mil metros quadrados de área coberta e a construção deverá arrancar em março do próximo ano para estar concluída durante o primeiro trimestre de 2019, disse recentemente João Cardoso, diretor-geral da Coficab Portugal, a O INTERIOR. Segundo o responsável, a participação no concurso de ideias é feita por convites, tendo já sido convidados cinco arquitetos da Guarda e três a nível nacional. As condições do concurso estão definidas em regulamento próprio e o projeto vencedor será escolhido por um júri interno a nomear, «mas que inclui o Comité Executivo da Coficab e outros elementos ligados às áreas relacionadas com o projeto», acrescenta João Cardoso.

Os três primeiros classificados terão direito a prémios monetários, «quase simbólicos, com único intuito de quase cobrir os custos do anteprojeto». Já o vencedor avançará para a fase do projeto e da construção da nova fábrica. João Cardoso sublinha que esta é uma «área estratégica» para o líder mundial de fabrico de cablagens que já emprega mais de 400 pessoas em Vale de Estrela, onde também está sediado o centro de I&D do grupo.