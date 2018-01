03-01-2018 15:59

ULS da Guarda recebe 45 novos médicos internos

Os 45 novos médicos internos da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda iniciaram na terça-feira a sua formação nos vários serviços do Hospital Sousa Martins.

São oito internos de especialidade (formação específica) e 37 internos do ano comum, que foram recebidos numa cerimónia de boas-vindas realizada no Auditório Dr. Lopo de Carvalho por Fátima Lima, representante do Conselho de Administração da ULS, e Cláudia Vaz, diretora do Internato Médico.

A sessão contou ainda com a presença de diretores de serviço, orientadores de formação, Comissão de Internos e a coordenadora da Unidade de Formação. A formação específica inclui as especialidades de Cirurgia Geral, Medicina Interna, Psiquiatria, Pediatria, Reumatologia, Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública. Segundo a ULS, o programa de integração dos médicos internos vai prolongar-se por toda a semana.