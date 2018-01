03-01-2018 10:23

Pinhel inaugura EB1 requalificada

A Câmara de Pinhel inaugura hoje (10h30) as obras de requalificação da EB1 da cidade.

A empreitada teve início em julho e representa um investimento na ordem dos 285 mil euros, comparticipados em 85 por cento pelo Programa Operacional Centro 2020. Segundo a autarquia presidida por Rui Ventura, a obra resulta «das naturais necessidades geradas por um edifício com quase 30 anos de existência».

A intervenção incidiu sobretudo na beneficiação de espaços específicos, mas também em arranjos interiores e exteriores para «melhorar o esquema funcional e a eficiência energética do conjunto, bem como satisfazer as atuais exigências que recaem sobre uma escola».

No interior do edifício foram substituídos pavimentos, tetos falsos, portas, caixilharias, infraestruturas de águas e esgotos e instalações sanitárias. No exterior, os pavimentos do campo de jogos e do campo de recreio também foram completamente renovados. O município assinala que esta intervenção marca o início da renovação do parque escolar de Pinhel, que vai prosseguir este ano com a requalificação da Escola Secundária. Os trabalhos rondarão os 2,5 milhões de euros e também serão cofinanciados pelo Programa Operacional Regional Centro 2020.