02-01-2018 11:31

Candidaturas abertas para o Fab Academy através do Fab Lab Aldeias do Xisto

O Fab Lab Aldeias do Xisto irá promover a 10ª edição do programa educativo Fab Academy, simultaneamente com mais de 120 Fab Labs distribuídos por vários pontos do globo, na exploração das aplicações e implicações da fabricação digital. Vão ser vinte semanas de aprendizagem para projetar e fabricar «quase tudo». Neil Gershenfeld, conceituado físico do MIT, é, mais uma vez, o líder desta iniciativa.

A partir de janeiro, todas as quartas-feiras, às 9 horas em Boston, 6 horas no Alasca, 4 horas na Nova Zelândia, 11 horas no Japão e 14 horas no Fundão, pequenos grupos de alunos irão reunir-se para a aula nos seus Fab Labs, instalações equipadas com ferramentas de fabricação digital, e assistir ao vivo à masterclass lecionada por Neil Gershenfeld através de um sistema de videoconferência global.

Todas as semanas existe um tópico diferente: CAD, gestão de projetos, eletrónica, programação, compósitos, impressão em 3D, corte e laser e design de interfaces

O Fab Lab Aldeias do Xisto irá abrir quatro vagas para bolsas de estudo, com descontos que poderão ir até aos 50 por cento de isenção na propina, mediante condições especiais, que irão ser analisadas até dia 10 de janeiro.

As inscrições podem ser feitas através dos contactos telefónicos 275 751 365 e 961 977 022, do endereço de correio eletrónico fablabax@cm-fundao.pt