29-12-2017 18:04

Concurso procura protótipos desenvolvidos na UBI para aplicar nas empresas

A Universidade da Beira Interior (UBI) participa no concurso PROTOTRANSFER - II Concurso Transfronteiriço de Protótipos Orientados para o Mercado, que se destina a alunos, docentes, funcionários, bolseiros e diplomados há menos de três anos. A competição faz parte do programa INESPO III - Rede de Transferência de Conhecimento Universidade – Empresa, que é coordenado pela UBI e desenvolvido por um consórcio que une entidades científicas e empresariais de Portugal e Espanha na procura de introduzir inovação no mercado. O concurso é extensível às universidades parceiras do INESPO III e tem como prémios uma bolsa até 4.000 euros, para cobrir despesas associadas ao projecto, acesso directo à participação do curso CEBT - Ibérico e às ações Design Thinking & Lean Start Up, bem como a elaboração de um vídeo promocional. As candidaturas podem ser efetuadas até 15 de janeiro, através do portal www.innotransfer.eu, juntamente com as Bases Reguladoras do projeto e Formulário de Candidatura.