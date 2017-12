29-12-2017 16:28

Belmonte procura talentos musicais

O município de Belmonte promove mais uma edição do concurso “À Descoberta de Novos Talentos Musicais”. Podem participar bandas ou artistas individuais, com idade igual ou superior a 15 anos, que não tenham contrato com nenhuma editora, nem qualquer gravação de temas originais. A inscrição é obrigatória e pode ser feita por escrito para cultura@cm-belmonte.pt até 31 de janeiro. De acordo com o regulamento, é obrigatório juntar maquete de um tema original ou de uma versão de um tema de outrem, que não poderá exceder os quatro minutos de duração e deve ser, obrigatoriamente, composto por letra e música. Cada banda ou artista atuará em data a definir em fevereiro, no auditório municipal de Belmonte, e o calendário das atuações será organizado de acordo com a ordem de chegada das inscrições recebidas. Como prémio, o vencedor do concurso atuará nas Festas do Concelho de Belmonte 2018 e receberá um prémio monetário no valor de 500 euros. O regulamento prevê ainda a atribuição de um prémio excecional de 250 euros para o melhor grupo do concelho de Belmonte, não cumulativo caso seja esta banda a vencedora.