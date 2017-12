29-12-2017 15:02

Inatel apoia oito Centros de Cultura e Desporto da Guarda

A Fundação Inatel atribuiu apoios a oito associações do distrito da Guarda, anunciou a instituição.

As verbas, cujo montante não foi divulgado, foram atribuídas no âmbito do “Programa de Apoio ao Associativismo” e beneficiarão a Associação Cultural e Recreativa de Fernão Joanes (Guarda) e a Escola Velha Produções Culturais - Teatro de Gouveia. Outros Centros de Cultura e Desporto (CCD) contemplados foram o Centro Sociocultural da Coriscada (Mêda), a Associação Amigos de Peva (Almeida), a Associação de Jogos Tradicionais da Guarda, a Sociedade Musical Estrela da Beira (Seia), o Sena Clube (Seia) e a Associação Cultural Social e Recreativa da Sequeira (Guarda). Este ano, o Inatel atribuiu apoios a mais de 300 CCD seus filiados para a realização das suas atividades junto das comunidades locais.