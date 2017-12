29-12-2017 11:30

Covipneus vai continuar a ajudar IPSS da região em 2018

A empresa Covipneus, com atividade na Guarda, Fundão e Castelo, decidiu prolongar para 2018 a sua campanha de solidariedade com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) implantadas nos dois distritos onde está implantada.

No ano que está prestes a terminar, a Covipneus entregou mais de 11.500 euros de donativos, em dinheiro, a 22 entidades. Na zona do Fundão e Covilhã foram contempladas o Abrigo de São José, as Misericórdias das duas cidades, o Centro de Solidariedade Social de São Jorge da Beira, as APPACDM locais, a Casa Nossa Sr.ª Fátima (Aldeia Nova do Cabo), o C.C.A.T.I. (Tortosendo), o Centro Comunitário das Lameiras (Silvares), o Lar de São José e o Centro Social Nossa Senhora das Necessidades (Alcaria). Em Castelo Branco receberam apoios a Misericórdia, a Casa da Infância e Juventude, a Associação ERID, a APPACDM, a Associação Apoio à Criança, a Ass. Cristã Acolhimento Milénio, o Centro Social Padres Redentoristas e o Centro Dia de São Silvestre (Escalos de Baixo).

Na Guarda, foram apoiadas a Misericórdia, a ASTA – Assoc. Sócio Terapêutica de Almeida e a Casa da Sagrada Família. Segundo a administração da empresa, os clientes têm aderido «bastante bem à campanha, de tal forma que vamos estender a iniciativa a 2018». De resto, a Covipneus agradece o envolvimento dos clientes nesta ação de solidariedade e sublinha que «a preferência demonstrada pelos nossos serviços ajudou e ajudará também no próximo ano os mais necessitados». A Covipneus conta atualmente com três postos de assistência, no Fundão, na Guarda e em Castelo Branco, empregando mais de 50 colaboradores.