28-12-2017 16:51

IV edição da Academia do Poder Local já tem data marcada

Entre 2 e 4 de Fevereiro a Guarda volta a ser o palco da Academia do Poder Local, que vai já na quarta edição, e que este ano culmina com a realização do Congresso Nacional dos Autarcas Sociais Democratas (ASD). Ambos os eventos decorrem no Hotel Lusitânia.

Durante três dias, autarcas e potenciais autarcas poderão assistir a diversas conferência que abordarão temas relacionados com a comunicação, reabilitação urbana, Smart Cities, entre outros. Para o Presidente dos ASD, Álvaro Amaro, promotor da actividade, esta é já «uma aposta ganha» e que embora tenha «um cunho político», quer torná-la «cada vez menos partidária».

As inscrições para a Academia do Poder Local estão abertas até 15 de Janeiro e estão limitadas a 70 participantes.