28-12-2017 15:44

Tradições de Natal hoje no "Museu à Noite", em Pinhel

A Câmara de Pinhel promove esta noite (21 horas), na Casa do Povo da Freguesia de Lameiras, mais uma sessão do ciclo "Museu à Noite", com uma conferência sobre as tradições de Natal.

O orador convidado é o reitor do Seminário Maior Interdiocesano de São José, em Braga, padre Paulo Figueiró, natural da diocese da Guarda.

Durante a sessão estão previstos alguns momentos musicais pela Universidade Sénior de Pinhel.