28-12-2017 11:19

Motocrosse e trial em Fernão Joanes e Gouveia em 2018

A Federação de Motociclismo de Portugal acaba de revela o calendário de provas oficiais do próximo ano e a região volta a ser contemplada com duas provas.

Assim, Fernão Joanes volta a integrar o Nacional de motocrosse e vai receber a sexta etapa da competição, a 27 de maio. Em 2018, o campeonato, que arranca a 4 de março em Alqueidão, terá nove etapas e a final MX das Regiões em Alqueidão (21 de outubro). A pista das Lages continua também no roteiro do Europeu de MX 65 e 85, que decorre nesse fim-de-semana de maio, enquanto Gouveia recebe novamente uma prova do Mundial de Trial a 23 e 24 de junho. Já Castelo Branco acolhe uma jornada do Mundial de Enduro de 5 a 6 de maio.