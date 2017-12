27-12-2017 18:15

Exposição “Pirilampos” no Museu do Sabugal

A sala de exposições temporárias do Museu Municipal do Sabugal acolhe, até 28 de janeiro, a exposição "Pirilampos", que pode ser visitada de segunda-feira a domingo, das 09h30 às 13 horas e das 14 horas às 17h30. Com entrada livre, a mostra é realizada no âmbito do Projeto Entre Serras (PES), enquadrado nos Projetos Âncora da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE iNature - Turismo Sustentável em Áreas Classificadas, que propõe a criação de uma Rota de Arte Contemporânea entre as Serras da Estrela, do Açor, da Gardunha e da Malcata. Segundo a organização, Erik Samahk foi o artista convidado a participar este ano, «apresentando os seus pirilampos, que convidam à descoberta do projeto e da rota».