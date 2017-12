27-12-2017 17:00

Exposição de fotografia de Alfredo Cunha no Paço da Cultura

A Galeria de Arte do Paço da Cultura, na Guarda, acolhe, até dia 6 de janeiro, a exposição de fotografia "Toda a Esperança do mundo para a Guiné-Bissau”, de Alfredo Cunha. A exposição é organizada pelo Centro de Estudos Ibéricos e pela Câmara Municipal da Guarda.

A mostra pode ser visitada de terça-feira a domingo, entre as 9 horas e as 12h30 e entre as 14 horas e as 17h30.