27-12-2017 16:16

Estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela reabertas ao trânsito

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela reabriram hoje ao início da tarde, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Castelo Branco. Segundo a fonte, a circulação rodoviária foi retomada sem restrições, às 13 horas, nos troços Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida. As vias tinham sido cortadas ao final da tarde de ontem devido à queda de neve e às condições meteorológicas adversas.