26-12-2017 23:09

Neve corta acesso ao maciço central da Serra da Estrela

A estrada que atravessa o maciço central da Serra da Estrela está encerrada devido à queda de neve.

Segundo fonte do Centro de Limpeza de Neve, a circulação está proibida desde as 17h45 nos troços Piornos-Torre e Torre-Lagoa Comprida e as condições adversas mantêm-se.

A queda de neve está prevista nas cotas entre os 1.000 a 1800 metros de altitude, situação que deverá manter-se até ao início da tarde de quarta-feira, acima dos 1.200 metros.