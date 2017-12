26-12-2017 14:55

Últimos dias para ver retrospetiva de pintura do Prémio Abel Manta

Ainda pode ver até dia 31 a exposição “10 Anos de Prémio Abel Manta de Pintura” no Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta, em Gouveia.

A mostra apresenta um conjunto de obras contemporâneas reunidas ao longo das sete edições do galardão criado pela autarquia para evocar e homenagear o pintor (1888-1982) natural da “cidade-jardim”.

Estes trabalhos integram o acervo do museu. O Prémio Abel Manta foi lançado por ocasião do 25º aniversário da morte do pintor com o objetivo de promover artistas plásticos nacionais.

Já o museu alberga o núcleo da obra de Abel Manta e trabalhos de ilustres mestres como Vieira da Silva, Joaquim Rodrigo, Júlio Resende, Júlio Pomar, Menêz e Paula Rego, além da arte contemporânea premiada no referido concurso.