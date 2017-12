23-12-2017 12:15

ULS Guarda alarga horário de visitas a doentes nas festas

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda anunciou que alargou temporariamente o horário das visitas da doentes internados no Hospital Sousa Martins, na Guarda, e no Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Seia.

Assim, nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1 de janeiro o horário das visitas será das 14 as 20 horas.