22-12-2017 16:18

Penamacor volta a ser Vila Madeiro

Até ao dia de Natal, Penamacor está transformada em Vila Madeiro, um evento que junta o maior madeiro de Natal de Portugal com diversas atividades natalícias. Tudo começou no passado dia 7, com o arranque e corte da madeira. Uma tarefa da responsabilidade dos jovens que que em 2017 completaram 20 anos de idade. A tradicional fogueira de Natal de Penamacor será acesa já esta esta noite, junto à igreja, quando o relógio der as 12 badaladas.

Ao longo destes dias, além de tasquinhas com artesanato e gastronomia típica da época têm sido também promovidas atividades educativas e de sensibilização centradas na questão da floresta. O mercado de Natal, a animação de rua, concertos e presépios ao vivo completam a iniciativa que este ano tem como tema o Natal na floresta.