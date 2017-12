22-12-2017 11:35

Aldeia Viçosa quer candidatar “Magusto da Velha” a património imaterial

A Junta de Freguesia de Aldeia Viçosa, na Guarda, pretende iniciar o processo de inscrição da tradição do "Magusto da Velha" no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. «Iremos lançar o desafio ao município [da Guarda] que terá, com certeza, gente que nos ajude nesse sentido», disse Luís Prata. Segundo o autarca, a candidatura desta tradição natalícia a património cultural imaterial nacional justifica-se porque a tradição «está registada, portanto, está escrita, é um facto». O "Magusto da Velha" é uma tradição «que sempre se mantém, que atrai cada vez mais pessoas», referiu. Segundo o responsável, o "Magusto da Velha" é um evento «singular no país» que recorda anualmente «o gesto benemérito de uma 'velha' que, numa Idade Média marcada pela fome, doenças e guerras, fez doação de castanhas e vinho para alimentar o povo».