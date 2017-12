22-12-2017 10:30

Torneio de ténis em Celorico da Beira no sábado

Decorre este sábado, em Celorico da Beira, o Nadal Open.

Aberto a todos os tenistas amadores (masculinos e femininos), as inscrições estão abertas até às 9 horas de amanhã. Cada jogador disputará, no mínimo, dois ou três encontros na fase de grupos e só os “melhores” passarão à fase final. O vencedor do Nadal Open levará para casa 50 euros em filmes (crédito para aluguer online) e o finalista derrotado terá direito a 20 euros em filmes.