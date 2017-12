20-12-2017 16:37

Exposição mostra brinquedos antigos e jogos tradicionais em Belmonte

A Associação de Jogos Tradicionais da Guarda (AJTG) e a Câmara de Belmonte estão a apromover uma exposição de brinquedos antigos e jogos tradicionais.

A mostra está patente no Ecomuseu do Zêzere e resulta da recolha de brinquedos junto dos habitantes do concelho e de umas largas dezenas de outros exemplares que fazem parte do espólio da AJTG.