20-12-2017 15:34

Concurso de couves de Natal em Celorico da Beira

A União de Freguesias de São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego, em Celorico da Beira, vai promover no sábado a 7.ª edição do Concurso de Couves de Natal. O evento, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Celorico da Beira, terá lugar na Praça Sacadura Cabral e pretende divulgar as couves produzidas no concelho e prestar homenagem aos antigos horticultores locais. Segundo a organização, as couves submetidas a concurso «serão avaliadas por um júri de três elementos, que premiará a melhor couve de Natal criada no concelho celoricense, em função do peso, da aparência e do diâmetro».