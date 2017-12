20-12-2017 14:34

Município de Figueira de Castelo Rodrigo adquire três veículos elétricos

O município de Figueira de Castelo Rodrigo adquiriu três veículos elétricos, dois ligeiros e um de caixa aberta basculante, no âmbito de uma candidatura ao Fundo Ambiental - Veículos de Serviços Urbanos Ambientais Elétricos. Segundo a autarquia, a modernização da frota automóvel «irá contribuir de forma eficaz para a redução do consumo de combustível, assim como das emissões poluentes e, consequentemente, reduzir os custos diretos e indiretos da sua utilização, incrementando a sustentabilidade do serviço prestado». A aquisição dos três veículos elétricos tem também como finalidade «contribuir para a redução de emissões de gases com efeito estufa, redução de emissões poluentes e de ruído em meio urbano».